Мосгорсуд сократил на два года срок наказания экс-главе Росграницы

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мосгорсуд снизил срок наказания бывшему директору Росграницы Дмитрию Безделову, осужденному на девять лет за хищение почти 500 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.

Такое решение апелляционная инстанции приняла, пересчитав время, проведенное им под стражей во время следствия и судебного разбирательства, из расчета день в СИЗО за полтора в колонии.

"Мой подзащитный провел под стражей четыре года, в связи с пересчетом они считаются как шесть лет", — пояснил адвокат. Таким образом, Безделову осталось отсидеть еще три года.

"У него уже есть право просить об условно-досрочном освобождении, но для этого его должны отправить в колонию, надо дождаться характеристик и так далее", — добавил Кожемякин.

В конце декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал Безделова виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Другие фигуранты дела получили сроки от 2,5 до восьми лет — благодаря тому, что суд снял с них обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем. Все фигуранты дела свою вину отрицают, кроме одного, который признал ее частично. Защита Безделова добивалась оправдания.

Остальным подсудимым суд также пересчитал наказание, двоих подсудимых — Евгения Чайку и Зураби Катамадзе — суд освободил, так как срок заключения у них истек. "В заседании они участвовали по видеосвязи из СИЗО, сейчас суд направит туда бумаги и их выпустят", — пояснил адвокат.

По версии следствия, Безделов в 2009 году вместе с руководителем государственной дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество.