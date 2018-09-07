В Ярославле осудили водителя, наехавшего на упавшую на переходе женщину

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Суд в Ярославле приговорил к ограничению свободы на два с половиной года 76-летнего водителя, который задел женщину, поскользнувшуюся и упавшую на пешеходном переходе, а потом уехал с места происшествия, сообщило в пятницу УМВД по региону.

В феврале на YouTube появился видеоролик, на котором видно, как женщина переходит дорогу, пока для машин горит красный свет, но, поскользнувшись, падает. Занимавший среднюю полосу автомобиль, как только для водителей загорелся зеленый, начал движение и задел еще не поднявшуюся женщину. Очевидцы случившегося не торопились помочь пострадавшей. Стоявшие на светофоре автомобили объехали ее, прохожие подошли и помогли подняться лишь спустя некоторое время. Женщина была госпитализирована с травмой ноги, ей потребовалась операция. Видео было снято в Ярославле.

Полиция выяснила, что ЧП произошло около 9.00 мск 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. Женщину сбила Lada Granta серебристого цвета, за рулем которой находился мужчина 1942 года рождения. После инцидента он был лишен водительских прав на один год. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

"Заволжским районным судом вынесен приговор мужчине 1942 года рождения… Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 6 месяцев, а также лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", — говорится в сообщении УМВД по региону.

Отмечается, что в ходе расследования были проведены фототехническая, трасологическая, автотехническая, судебно-медицинская, видеотехническая экспертизы.

"В ходе следствия водитель свою вину признал и пояснил, что не увидел упавшую на пешеходном переходе женщину", — информирует полиция.