В Ярославле осудили водителя, наехавшего на упавшую на переходе женщину

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Суд в Ярославле приговорил к ограничению свободы на два с половиной года 76-летнего водителя, который задел женщину, поскользнувшуюся и упавшую на пешеходном переходе, а потом уехал с места происшествия, сообщило в пятницу УМВД по региону.
Полиция выяснила, что ЧП произошло около 9.00 мск 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. Женщину сбила Lada Granta серебристого цвета, за рулем которой находился мужчина 1942 года рождения. После инцидента он был лишен водительских прав на один год. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Отмечается, что в ходе расследования были проведены фототехническая, трасологическая, автотехническая, судебно-медицинская, видеотехническая экспертизы.
"В ходе следствия водитель свою вину признал и пояснил, что не увидел упавшую на пешеходном переходе женщину", — информирует полиция.