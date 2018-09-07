СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП в Липецкой области

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели пяти граждан Узбекистана в ДТП в Липецкой области, сообщается на канале ведомства в WhatsApp.

По данным главного управления МЧС по региону, авария произошла около 20.30 мск на автодороге "Липецк-Чаплыгин" возле населенного пункта Богородицкое Добровского района. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пять человек погибли, еще один получил тяжелые травмы. МЧС Узбекистана подтвердил, что погибшие были гражданами республики.

"Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек в ДТП. Вчера вечером столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ 2103. Водитель и четверо пассажиров отечественного автомобиля скончались на месте. Все они уроженцы Узбекистана", — говорится в сообщении.