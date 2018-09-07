Житель Сочи сбил трех человек на пешеходном переходе

СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Житель Сочи сбил на пешеходном переходе двух женщин и ребенка, все пострадавшие госпитализированы, сообщило отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу.

По информации управления, авария произошла в четверг в 22.35 в Адлерском районе, на Олимпийском проспекте, в районе дома №1.

"По предварительным данным, 60-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen, при движении через нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу и допустил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате столкновения две женщины и 14-летняя девушка были госпитализированы", — говорится в сообщении.