Угрозы для населения Армянска от выбросов химзавода нет

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Завод "Крымский титан" в Армянске не начнет работать без подтверждения полной безопасности своей деятельности, в настоящее время все необходимые меры приняты, угрозы для населения после химического выброса с завода нет, заявила руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Инцидент произошел в конце августа, из-за выброса сернистого ангидрида на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. По заявлению властей, ЧП произошло из-за испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном". Работа завода приостановлена.

"Все необходимые меры приняты. Угрозы для населения нет. Анализ заболеваемости и обращаемости детей и взрослых показал, что за аналогичный период времени в течение трех лет разницы в количестве обратившихся и в диагнозах нет. Обращает на себя внимание отсутствие обращений маленьких и грудных детей. Врачи отмечают хорошее состояние здоровья и отсутствие жалоб",- сказала Попова журналистам.

Она добавила, что сейчас работа завода останавливается, для окончательной остановки потребуется двое суток. Рабочие получают свою месячную зарплату. Завод не начнет работать без подтверждения полной безопасности деятельности.

"В настоящий момент на заводе продолжается проверка",- уточнила Попова.

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