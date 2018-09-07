Турист заплатит штраф за полет квадрокоптера над Саяно-Сушенской ГЭС

КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Житель Красноярского края, отдыхающий в Хакасии, заплатит 2 тысячи рублей штрафа, за то, что он, нарушив законодательство, запустил квадрокоптер в районе расположения Саяно-Сушенской ГЭС, сообщила в пятницу официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее данным, инцидент произошел в июле 2018 года. Установлено, что собственник квадрокоптера запустил его на смотровой площадке мемориала "Покорителям Енисея", в районе Саяно-Шушенской ГЭС им П.С. Непорожнего в рабочем поселке Черемушки.

"Незаконные действия гражданина по запуску квадрокоптера пресечены службой безопасности ГЭС. По результатам проверки абаканским транспортным прокурором в отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении… по итогам рассмотрения которого турист привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей", — сказала Горбунова.

Она отметила, что согласно требованиям законодательства полеты в радиусе 8 километров от ГЭС и высотой до 2 тысяч метров запрещены круглосуточно.