В четырех районах Хабаровского края ввели режим ЧС после тайфуна "Джеби"

ХАБАРОВСК, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в пятницу распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в четырех районах края, пострадавших от тайфуна "Джеби", сообщает краевое правительство.

Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера был введен в Советско-Гаванском районе, наиболее пострадавшем от стихии. Циклон "Джеби" обрушился на регион 5 сентября, он принес сильные дожди и ветер. В Совгавани сорванной кровлей школы травмирована девочка, а в Ванино поваленное дерево упало на женщину с ребенком.

"По решению главы региона, в Николаевском, Советско-Гаванском, имени Лазо и Ульчском муниципальных районах вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера", — говорится в сообщении.

По данным властей региона, непогода нарушила электроснабжение 20 населенных пунктов в шести районах края. Без света оставались свыше 30 тысяч человек. В настоящее время частично нет света только в Советской-Гавани. Во время циклона ветер серьезно повредил кровлю в школе и детском саду в Советской-Гавани. В поселке Лазарев Николаевского района повреждено здание местной больницы, а в поселке Дуди Ульчского района — дизельной электростанции. Кроме того, ливневые дожди подтопили район имени Лазо. Там нарушено сообщение с четырьмя поселками.

Отмечается, что губернатор распорядился оказать районам всю необходимую помощь, максимально быстро восстановить сообщение со всеми населенными пунктами. Министру здравоохранения поручено проконтролировать ход лечения пострадавших. Хабаровские врачи уже оказали своим коллегам в районах консультативную помощь.

Уточняется, что состояние девочки, получившей переломы после падения кровли, стабильное, она в больнице. Пострадавшая после падения дерева женщина с переломами также в больнице, ее восьмилетний сын получил незначительные ушибы.

По данным правительства, ремонт школы, где сорвало кровлю, займет около месяца. Ученики распределены по другим школам.