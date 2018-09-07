В четырех районах Хабаровского края ввели режим ЧС после тайфуна "Джеби"

ХАБАРОВСК, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в пятницу распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в четырех районах края, пострадавших от тайфуна "Джеби", сообщает краевое правительство.
Ранее сообщалось, что режим ЧС муниципального характера был введен в Советско-Гаванском районе, наиболее пострадавшем от стихии. Циклон "Джеби" обрушился на регион 5 сентября, он принес сильные дожди и ветер. В Совгавани сорванной кровлей школы травмирована девочка, а в Ванино поваленное дерево упало на женщину с ребенком.
"По решению главы региона, в Николаевском, Советско-Гаванском, имени Лазо и Ульчском муниципальных районах вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера", — говорится в сообщении.
По данным властей региона, непогода нарушила электроснабжение 20 населенных пунктов в шести районах края. Без света оставались свыше 30 тысяч человек. В настоящее время частично нет света только в Советской-Гавани. Во время циклона ветер серьезно повредил кровлю в школе и детском саду в Советской-Гавани. В поселке Лазарев Николаевского района повреждено здание местной больницы, а в поселке Дуди Ульчского района — дизельной электростанции. Кроме того, ливневые дожди подтопили район имени Лазо. Там нарушено сообщение с четырьмя поселками.
Уточняется, что состояние девочки, получившей переломы после падения кровли, стабильное, она в больнице. Пострадавшая после падения дерева женщина с переломами также в больнице, ее восьмилетний сын получил незначительные ушибы.
По данным правительства, ремонт школы, где сорвало кровлю, займет около месяца. Ученики распределены по другим школам.