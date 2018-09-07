В Перми погибла женщина, пытавшаяся помочь застрявшим в лифте пассажирам

ПЕРМЬ, 7 сен — РИА Новости. Привлеченная к спасению застрявших в лифте пассажиров пожилая женщина погибла при падении в шахту в жилом доме в Перми, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

Днем в среду в 16-этажном жилом доме по улице Кронита, 4, расположенном в Орджоникидзевском районе Перми, сломался лифт, в котором в тот момент находились люди. Для эвакуации пассажиров прибывшим на место лифтером была привлечена жительница дома, 1950 года рождения, не состоящая в штате обслуживающей организации.

"По неустановленной причине в ходе производства работ по эвакуации пассажиров из застрявшего лифта женщина упала в шахту лифта, в результате чего получила смертельную травму", — говорится в сообщении.

По данным СК, по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). В настоящее время сотрудниками следственного комитета при участии представителей управления Ростехнадзора проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Застрявшие в лифте пассажиры были успешно эвакуированы работниками аварийной бригады.