В Туле три человека пострадали в ДТП с въехавшим в дом троллейбусом

ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Водитель и кондуктор троллейбуса, въехавшего в дом в Туле госпитализированы, пожилой женщине из пострадавшей квартиры медики оказали помощь на месте, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

Информация о ДТП на улице Дмитрия Ульянова поступила спасателям в 22.12 мск в четверг. По данным спасателей, в угол жилого дома №14 въехал троллейбус, сообщалось о пострадавших.

"Госпитализированы водитель 1966 года рождения и 69-летний кондуктор. Водитель троллейбуса в реанимации, кондуктор — в "травме", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у кондуктора — перелом ребер и плеча, у водителя — травмы головы и травматический шок.

Также медики на месте оказали помощь 90-летней женщине из квартиры, куда въехал троллейбус. От госпитализации она отказалась.