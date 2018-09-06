В Липецкой области пять человек погибли в ДТП

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Пять человек погибли, еще один получил тяжелые травмы в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по региону Наталья Маслакова.

По данным главного управления МЧС по региону, авария произошла около 20.30 мск на автодороге "Липецк-Чаплыгин" возле населенного пункта Богородицкое Добровского района.

"Столкнулись Toyota RAV4, следовавший по направлению в Липецк, и ВАЗ-2103, ехавший во встречном направлении. В результате аварии погиб водитель и четыре пассажира ВАЗ, водитель Toyota госпитализирован", — сказала Маслакова.

По ее словам, какой именно автомобиль выехал на встречную полосу — устанавливается. Маслакова также отметила, что все погибшие — уроженцы Узбекистана, легально проживавшие в Добровском районе и имевшие все необходимые разрешительные документы.

Как рассказали РИА Новости в ЦРБ Добровского района, пострадавший водитель иномарки находится в тяжелом состоянии, у него сочетанная травма.