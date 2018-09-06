В Армянске более четырех тысяч детей вывезли из зоны химического выброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Более 4 тысяч детей вывезены из зоны химического выброса на севере Крыма и размещены за государственный счет в санаториях, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" было решено остановить на две недели. Полная остановка производства предприятия произойдет 9 сентября.

Аксенов ранее заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска в предупредительных мерах отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

"Более 4 тысяч детей, дошкольники с родителями, вывезены и находятся в крымских санаториях, большинство из которых государственные. Все полностью за государственный счет. Трехразовое питание. Проводится медицинское обследование. У детей поражений органов и вообще заболеваний, признаков токсических отправлений не обнаружено. Все находятся под присмотром. В этой части никаких проблем нет", — сказал Аксенов журналистам.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией, Украина перекрыла поставки днепровской воды.