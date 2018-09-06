В Армянске более четырех тысяч детей вывезли из зоны химического выброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Более 4 тысяч детей вывезены из зоны химического выброса на севере Крыма и размещены за государственный счет в санаториях, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов ранее заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска в предупредительных мерах отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
"Более 4 тысяч детей, дошкольники с родителями, вывезены и находятся в крымских санаториях, большинство из которых государственные. Все полностью за государственный счет. Трехразовое питание. Проводится медицинское обследование. У детей поражений органов и вообще заболеваний, признаков токсических отправлений не обнаружено. Все находятся под присмотром. В этой части никаких проблем нет", — сказал Аксенов журналистам.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией, Украина перекрыла поставки днепровской воды.