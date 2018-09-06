Защита обжаловала арест лидера карельского "Мемориала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сен — РИА Новости. Адвокат главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева обжаловал арест своего подзащитного по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщил РИА Новости защитник Виктор Ануфриев.

"Его (Дмитриева) арестовали на основании нарушения подписки о невыезде. В этом случае ему должны были изменить меру пресечения. А ему избрали меру пресечения по новому обвинению. И тут тоже нет никаких оснований, поскольку те доказательства, которые представлены, не говорят о том, что преступление совершил Дмитриев", — сказал Ануфриев.

По его словам, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Адвокат добавил, что в настоящее время Дмитриев знакомится с материалами уголовного дела.

По версии следствия, с 2012-го по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Суд санкционировал его арест, после чего Дмитриев проходил психолого-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге и был этапирован в карельскую столицу 18 августа.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. Повторный процесс по этому делу назначен на 18 сентября.

Как утверждает гособвинение, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, а также незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Обвинение просило назначить ему 9 лет колонии строгого режима. По этому делу Дмитриев остается под подпиской о невыезде. Обвиняемый вины не признает.