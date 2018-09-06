В Татарстане число отравившихся школьников возросло до 22

КАЗАНЬ, 6 сен — РИА Новости. Число школьников, госпитализированных с отравлением в Актанышском районе Татарстана, возросло до 22 человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Альфия Хасанова.

Первоначально региональное следственное управление СК сообщало о 16 госпитализированных. По данным следователей, 6 сентября в Актанышскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы 16 учеников 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов. По предварительным данным, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе и уже утром в четверг обратились в медицинское учреждение.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"В настоящее время госпитализированы 22 человека, все они находятся под контролем врачей. Состояние большинства детей легкой степени тяжести", — сказала Хасанова.

Собеседница агентства добавила, что в Актаныш выехали специалисты-эпидемиологи из Казани, ситуация находится под контролем. Говорить о возможной выписке детей, по ее словам, пока преждевременно.

По информации следственного управления, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организована экспертиза пищевых продуктов и напитков в школьной столовой. Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану отобрали пробы для лабораторных исследований (сырье, продукты, смывы с объектов окружающей среды), обследуется персонал.