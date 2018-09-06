Осужденный за оправдание терроризма имам перенес инфаркт

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Настоятель московской мечети "Ярдям" шейх Махмуд Велитов, осужденный на три года за публичное оправдание терроризма, перенес обширный инфаркт, сообщил РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.

"Буквально сейчас удалось переговорить с его врачом, предварительный диагноз, мой подзащитный получил обширный сердечный инфаркт, это уже третий инфаркт в его жизни", — сказал Хасавов.

Защитник отметил, что Велитов переведен в кардиологическое отделение городской больницы Астрахани №3 имени Кирова.

В апреле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Однако осужденный и его защита не согласились с обвинительным приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Верховный суд России подтвердил приговор.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Согласно заключению экспертизы, в этой речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он был членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.

Адвокат добавил, что Европейский суд по правам человека коммуницировал его жалобу по делу Велитова.

*Запрещённая в России террористическая организация