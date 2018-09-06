С подсудимого по делу о гибели детей на Сямозере сняли одно из обвинений

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сен — РИА Новости. Обвиняемый по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии координатор лагеря Вадим Виноградов освобожден от уголовной ответственности по статье об оставлении в опасности, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Шогин.

"Виноградов заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности", так как там вышел срок давности. Суд удовлетворил ходатайство", — сказал Шогин, представляющий интересы руководителя карельского Роспотребнадзора Людмилы Котович, которая обвиняется в халатности.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в апреле 2018 года. Следствие предъявило обвинения по части 3 статьи 238 и статье 125 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности" директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову. Врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-глава данного ведомства Анатолий Коваленко обвиняются по части 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".

Потерпевшими и их представителями предъявлены иски на 432,5 миллиона рублей. Однако исковые требования к Роспотребнадзору на 172 миллиона рублей суд отклонил.