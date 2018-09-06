В Тамбове два верблюда и пони сбежали из цирка-шапито

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Два верблюда и пони сбежали из цирка-шапито в Тамбове утром в четверг, дрессировщики быстро вернули питомцев обратно, вреда животные не нанесли, сообщила РИА Новости представитель цирка.

В соцсетях появилось видео, снятое автомобилистом в Тамбове. Видно, что по проезжей части впереди машин бегут два верблюда. Автор ролика комментирует, что где-то впереди еще бежит пони. Позже животные сворачивают в парк.

Представитель цирка-шапито "Арена-Ягуар", приехавшего в Тамбов с гастролями, подтвердила РИА Новости, что утром сбежали их животные.

"Они пойманы, они на месте. Все нормально. С животными все хорошо, никто не пострадал. Они никому не причинили никого вреда. Просто такие шустрые, выбежали побегать", — сказала собеседница агентства, уточнив, что в возвращении животных в цирк участвовали дрессировщики.

В УМВД по региону заявили, что в дежурную часть полиции с заявлениями об инцидентах со сбежавшими из цирка животными никто не обращался.