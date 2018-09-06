Девять пострадавших в крупном ДТП в Подмосковье остаются в больницах

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Восемь человек остаются на лечении в Можайской центральной больнице после ДТП с участием микроавтобуса, двое пациентов — в тяжелом состоянии, один пострадавший переведен в профильное отделение Одинцовской больницы №2, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, авария произошла в среду утром на Минском шоссе дальше Можайска, на 137-м километре трассы у поселка Цуканово. Пострадавших отвезли в Можайскую центральную районную больницу. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, автомобиль опрокинулся, оказался на встречной полосе, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в салоне которого находились 15 человек.

"Восемь человек остаются на лечении в Можайской центральной больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Все пациенты пострадали накануне в результате ДТП. Один пострадавший переведен в профильное отделение Одинцовской больницы №2, еще одного выписали", — сказал министр здравоохранения Московской области, слова которого приводятся в сообщении.