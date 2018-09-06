В Кургане мужчину будут судить за кражу 13 букетов цветов для подруги

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Кургана, обвиняемого в попытке украсть из магазина 13 букетов цветов, а также восемь цветов в горшках для своей подруги, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 9 июля ночью молодой человек, разбив окно цветочного магазина, проник в помещение и пытался похитить 13 букетов цветов и восемь цветов в горшках. Похищенные цветы он аккуратно вынес из магазина и положил на землю, но был задержан сотрудниками охраны, уточняет прокуратура. Как пояснил сам обвиняемый, цветы он намеревался подарить своей подруге, добавляет прокуратура.

"Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Кургана. Он обвиняется в покушении на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. Дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

В случае признания обвиняемого виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавляется в сообщении.