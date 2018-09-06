МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Житель Ярославля, выстреливший из травматического пистолета в воздух на встрече кандидата в губернаторы Московской области от партии "Альянс зеленых" Лилии Беловой с избирателями, задержан, возбуждено административное дело, сообщили РИА Новости в управлении МВД РФ по Сергиево-Посадскому району.

Инцидент произошел в среду вечером в деревне Мехово Сергиево-Посадского района.

"В ходе проверки информации о стрельбе установлено, что водитель автомобиля "Лада", житель города Ярославль, произвел в воздух выстрел, предположительно, из травматического пистолета, пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции", — пояснили в управлении.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанного составлен протокол по статье 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах".

В свою очередь, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин в четверг рассказал РИА Новости о подробностях инцидента, сообщив, что Белова написала заявление в ОВД по Сергиевому Посаду "по факту события".

"Ситуация очень простая: вчера она проводила очередную акцию… в деревне Мехово по приглашению актива экологических активистов Сергиева Посада. В конце встречи в толпу заехала какая-то "Газель", и ехала за ней еще какая-то машина. И из этой второй машины прозвучало несколько хлопков-выстрелов, после чего, собственно, они уехали. А они (участники встречи – ред.) поехали в полицию, написали соответствующее заявление", — рассказал он.

Закондырин добавил, что в связи со случившимся в партии намерены решать вопрос о предоставлении Беловой охраны "по крайней мере, до конца избирательной кампании".