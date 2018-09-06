На Дальнем Востоке не ощутили землетрясения на Хоккайдо, заявили сейсмологи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Жители Дальнего Востока, в том числе Курильских островов не ощутили мощного землетрясения, которое произошло на японском острове Хоккайдо, сообщили РИА Новости сейсмологи региона.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в 03.08 в ночь на четверг (21.08 в среду мск), имеются многочисленные повреждения домов и дорог, в некоторых местах — оползни. Два человека погибли, 125 ранены, 38 человек пропали без вести. Остров практически обесточен: вышла из строя крупнейшая теплоэлектростанция "Томато-Ацума", дававшая почти половину электроэнергии для острова.

"Дальний Восток не ощутил землетрясение. Далеко от нас", — сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

Дежурный сейсмолог Центра цунами Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметил, что данных о том, чтобы землетрясение ощутили на Курилах, не поступало.

"Землетрясение здесь не ощущалось. Вероятно, это связано с расстоянием до Хоккайдо", — добавил сейсмолог.