Под Воронежем в ДТП погиб ребенок

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Воронежской области после того, как легковой автомобиль, в котором они ехали, попал под грузовик, сообщил в четверг РИА Новости представитель единой дежурной диспетчерской службы Верхнемамонского района Воронежской области.

Авария произошла в Верхнемамонском районе около 7.30 мск на 696 километре автодороги М-4 "Дон".

"Столкнулись фура и легковая машина. Погибли четыре человека, которые были в легковушке — мужчина, две женщины и ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, легковая машина разбита настолько сильно, что ее номера определили только благодаря отскочившей номерной табличке — 190 регион. Водитель фуры не пострадал.

"Легковой автомобиль подрезала другая машина, он увернулся от удара и попал под фуру", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУМВД по Воронежской области, автомобиль Dodge под управлением 29-летнего водителя столкнулся со встречным грузовиком Freightliner под управлением 37-летнего жителя Владимирской области. Помимо водителя Dodge, погибли две женщины и девочка 5 лет, — предположительно жители Воронежской области.