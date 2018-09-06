В Тюмени приостановили членство спикера гордумы в ЕР из-за уголовного дела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Президиум регионального политсовета Тюменского отделения партии "Единая Россия" приостановил членство в партии председателя гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева из-за возбужденного в отношении него уголовного дела, сообщила РИА Новости заместитель руководителя регионального исполкома ЕР Виктория Герасимюк.

Ранее Тюменский районный суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Еремеева с назначением ему штрафа в сумме 160 тысяч рублей. Спикер гордумы обвинялся в том, что спровоцировал аварию на трассе Тюмень – Курган, в результате которой погибли два человека.

"Членство Дмитрия Еремеева в партии было приостановлено 18 июля на время расследования уголовного дела. Сейчас подана апелляция. До полного разбирательства дела у него приостановлено членство в партии, а также в региональном политсовете и местном политсовете", — сказала собеседница агентства.

Ранее в суде в ответе на запрос РИА Новости пояснили, что дело поступило в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и назначения судебного штрафа. Указывалось, что потерпевшие написали заявления, в которых согласились с прекращением уголовного дела и тем, что претензий к Еремееву не имеют. Прокурор в свою очередь представил заключение, в котором ходатайство следователя поддержал в полном объеме и просил назначить подсудимому штраф в размере 200 тысяч рублей, уточнили в суде.

Региональная прокуратура не согласилась с решением суда и в апелляционном представлении поставила вопрос об отмене постановления и возвращении ходатайства и материалов уголовного дела в СК для расследования.