В Екатеринбурге на дороге произошла стрельба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают неизвестных, которые вечером в среду обстреляли автомобиль Audi, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Валерий Горелых.

Сообщение о стрельбе в районе улиц Космонавтов и Завокзальной поступило полиции в среду в 17.30 по местному времени (15.30 мск). "В результате стрельбы никто из людей, находившихся в машинах, не погиб. Водитель Audi 1990 года рождения получил касательное ранение руки. После оказания медицинской помощи он от госпитализации отказался. Никто из прохожих травм не получил", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место ЧП оперативники и сыщики уголовного розыска вышли на след нападавших и обнаружили брошенный автомобиль вместе с другими вещественными доказательствами.

"Региональным МВД проводится комплекс мероприятий на их (подозреваемых) задержание и привлечение к уголовной ответственности. Полиция отрабатывает несколько версий случившегося, в том числе связанные с хулиганством и корыстным мотивом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавил Горелых, отметив, что нападавшие не высказывали никаких требований и ничего у потерпевших не похитили.

Раскрытие преступления взял под личный контроль глава регионального МВД генерал Михаил Бородин, уточнил представитель главка.