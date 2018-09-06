В Екатеринбурге на дороге произошла стрельба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают неизвестных, которые вечером в среду обстреляли автомобиль Audi, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, прибывшие на место ЧП оперативники и сыщики уголовного розыска вышли на след нападавших и обнаружили брошенный автомобиль вместе с другими вещественными доказательствами.
"Региональным МВД проводится комплекс мероприятий на их (подозреваемых) задержание и привлечение к уголовной ответственности. Полиция отрабатывает несколько версий случившегося, в том числе связанные с хулиганством и корыстным мотивом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавил Горелых, отметив, что нападавшие не высказывали никаких требований и ничего у потерпевших не похитили.
Раскрытие преступления взял под личный контроль глава регионального МВД генерал Михаил Бородин, уточнил представитель главка.