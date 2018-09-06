Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 738-800 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс из Кемерово в Москву, в четверг вынужденно сел в Новосибирске по решению экипажа, сообщил РИА Новости представитель новосибирского аэропорта Толмачево.
В свою очередь, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила, что самолет совершил посадку "по техническим причинам". На борту находилось 154 пассажира и пять членов экипажа.
"Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания. Авиакомпания определяет, будет ли предоставлен резервный борт или пассажиров доставят в пункт назначения этим же самолетом после отдыха экипажа. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", — сказала она.