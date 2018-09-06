В Приморье пограничники задержали китайца, собиравшего редкие грибы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Пограничники в Приморье задержали иностранца, который незаконно пересек российскую границу для сбора редких грибов, сообщил РИА Новости представитель краевого пограничного управления ФСБ.

"Нарушитель государственной границы задержан на горно-таежном участке службы в Уссурийске. Житель ближайшего приграничья был задержан на участке отделения с говорящим названием "Грибная". Пограничный наряд обнаружил мужчину, собиравшего грибы на российской территории. Причем грибы исключительно одного вида – так называемый сосновый гриб, или мацутакэ", — сказал собеседник.

Этот редкий вид рядовки обутой, занесенный в Красную книгу Приморья, растет только в нескольких местах в Уссурийском, Хасанском и Ханкайском районах Приморья. Гриб высоко ценится в Азии, используется в пищу и в традиционной китайской медицине.

"В общей сложности у задержанного пограничниками иностранца обнаружено порядка 5 килограммов мацутакэ. Мужчина, признался, что умышленно пересек границу. Часть добычи он планировал оставить себе, часть — с выгодой продать", — добавил собеседник.

По его словам, проводится разбирательство, по окончании которого будет принято правовое решение.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный – гражданин КНР.