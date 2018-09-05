В Карачаево-Черкесии сотрудник СИЗО сбил на переходе женщину с детьми

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сотрудник СИЗО в Карачаево-Черкесии "очень торопился домой", не справился с управлением и сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе, малыши в очень тяжелом состоянии, сообщает вечером в среду региональный главк СК.

По данным следствия, во вторник на пешеходном переходе у остановки общественного транспорта по улице Доватора в Черкесске младший инспектор отдела режима и надзора республиканского СИЗО-1 сбил переходивших дорогу по пешеходному переходу 33-летнюю женщину и двух её детей: шестилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку.

Автомобиль был технически исправен.

"Вся семья доставлена в карачаево-черкесскую республиканскую больницу. Со слов медицинского персонала больницы, оба ребёнка получили множественные переломы, черепно-мозговые травмы и находятся в очень тяжёлом состоянии. Мама детей… обошлась только множественными ушибами и ссадинами", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в крови подозреваемого не обнаружено алкоголя или других наркотических и психотропных веществ.

Мужчина заявил, что "очень торопился домой и не смог вовремя сориентироваться, поэтому потерял контроль над транспортным средством", говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.