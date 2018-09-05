В Волгоградской области обнаружили авиабомбу времен войны

ВОЛГОГРАД, 5 сен — РИА Новости. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в поселке Орловка Волгоградской области в ходе земляных работ, сообщает в среду ГУМЧС по региону.

"Пятого сентября в поселке Орловка на улице Победы в ходе проведения земляных работ была обнаружена зажигательная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны (предположительно ЗАБ-50). Угрозы нет", — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, это 15-я авиабомба, найденная в регионе в 2018 году. Спасатели подали заявку на обезвреживание в Южный региональный центр МЧС.