Оштрафованный спикер гордумы Тюмени рассказал о ДТП с двумя погибшими

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Спикер гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев, который был оштрафован за ДТП с двумя жертвами, пояснил обстоятельства своего уголовного дела и заявил, что не хотел причинять вред другим людям.

Ранее Тюменский районный суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Еремеева с назначением ему штрафа в сумме 160 тысяч рублей. Спикер гордумы обвинялся в том, что спровоцировал аварию на трассе Тюмень – Курган, в результате которой погибли два человека. Прокуратура обжаловала решение суда. В среду пресс-секретарь гордумы Сергей Путильцев передал РИА Новости письмо, написанное Еремеевым.

"Я не самоубийца, и я никогда не хотел причинить вред жизни и здоровью другим людям. Была глухая ночь, дорога не освещалась, у машины погибших горела одна фара, что и ввело меня в заблуждение относительно ее расстояния от меня. Я понимаю, что это нисколько меня не оправдывает. Именно поэтому после аварии я ни от кого не бегал, не пытался уйти от ответственности и переложить ее на погибших, не бегал от родственников", – говорится в тексте письма.

Еремеев отмечает, что статья о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, по которой он обвинялся, относится к преступлениям средней тяжести, и УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда.

"Решение ходатайствовать перед следствием о прекращении дела за примирением сторон родственники потерпевших принимали самостоятельно и добровольно. Все это было подтверждено позже и в ходе судебного заседания", – уточняет Еремеев, отмечая, что использовал предоставленные законом возможности для защиты.

Ранее в суде в ответе на запрос РИА Новости пояснили, что дело поступило в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и назначения судебного штрафа. Указывалось, что потерпевшие написали заявления, в которых согласились с прекращение уголовного дела и тем, что претензий к Еремееву не имеют. Прокурор в свою очередь представил заключение, в котором ходатайство следователя поддержал в полном объеме и просил назначить подсудимому штраф в размере 200 тысяч рублей, уточнили в суде.