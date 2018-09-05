МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мощному землетрясению в Челябинской области предшествовали глубокие подземные толчки на Курилах, именно они могли спровоцировать стихийное бедствие на Урале, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института по чрезвычайным ситуациям и замглавы российского экспертного совета по прогнозированию землетрясений Геннадий Нигметов.

Он напомнил, что за последние 30 лет в Уральском регионе не было землетрясений магнитудой выше 4,5.

В ночь на среду в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска в Челябинской области зафиксировали землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5. Очаг залегал на глубине десяти километров. Погибших и пострадавших нет. В МЧС России уточнили, что землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось на территории 15 муниципальных образований Челябинской области и Башкирии.

"Накануне этого землетрясения происходили глубокие землетрясения в районе Курил. Некоторые крупные ученые-сейсмологи считают, что иногда глубокие землетрясения в магме планеты могут провоцировать коровые землетрясения в литосфере, которые мы наблюдали в районе Челябинске", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что землетрясения от 6 баллов наиболее опасны для людей и могут вызвать разрушение зданий.

"По данным геологической службы США, в районе Челябинска не было крупных землетрясений с магнитудой 4,5 и более за последние 30 лет. И только в 1990 году северо-восточнее Челябинска были сейсмические события с магнитудой 4,5", — сказал Нигметов. Он добавил, что из этого можно сделать "грубый вывод, что с периодичностью раз в 30 лет там могут происходить сейсмические события мощностью более 4".

Ученый напомнил о разнице шкал интенсивности и мощности подземных толчков. Так, по его словам, "если упрощенно перевести магнитуду 5,9 в баллы, нужно прибавить два, получается 7,9 – это интенсивность колебаний".

Нигметов объяснил, что для несейсмоопасных районов здания строятся "на 6 баллов". В советское время Уральский регион к таким регионам не относился, "и там здания, устойчивые к сильным землетрясения, не строились".

"Более точно можно прогнозировать подземные толчки, если поставить геоаппаратуру, спутниковую аппаратуру высокоточную, это вполне реально, и такие технологии наши специалисты апробировали и готовы применять, — заявил он.

Эксперт рассказал для примера, что для Дагестана делается еженедельный прогноз сейсмической опасности Северного Кавказа. "По территории Челябинска мы не делаем, но тоже могли бы", — сказал собеседник.