В Крыму рассказали, как будут купировать проблему химических выбросов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Морская вода из Каркинитского залива, по предварительным результатам, подходит для переброски к кислотонакопителю завода "Крымский Титан" для купирования проблемы вредных испарений, сообщила в ходе совещания в Армянске заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Наталья Сологуб.

В Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах республики. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Власти называют причиной проблемы испарения обмелевшего кислотонакопителя завода.

"По предварительным данным, получив в лабораторных условиях смешение воды Каркинитского залива и содержимого кислотонакопителя, (реакция) незначительная, в принципе, допустимая", — сказала Сологуб.

"Годится эта вода или нет?", — спросил Аксенов.

"На сегодня, по предварительным данным, да", — ответила Сологуб, добавив, что рассматриваются и другие способы нейтрализации испарений отстойника кислоты.

Других источников воды, прежде всего пресной, в необходимых объемах на севере Крыма нет. До перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала завод использовал для своих нужд днепровскую воду. По данным Аксенова, огромный кислотонакопитель ранее был наполнен объемом воды в 30 миллионов кубометров, сегодня в нем не более 1,6 миллиона кубометров.

Для подачи морской воды к Армянску, по данным республиканского комитета водного хозяйства, необходимо проложить трубу с диаметром 1,2 тысячи миллиметров длиной 10 километров. Решение о реализации проекта, сказал Аксенов, будет принято после окончательных данных о составе веществ в кислотонакопителе и возможных реакций с морской водой. Реализация проекта потребует нескольких месяцев.

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