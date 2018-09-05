В Армянске не будут вводить режим ЧС из-за химических выбросов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Оснований для введения режима чрезвычайной ситуации в Армянске на севере Крыма, пострадавшем от химического выброса в атмосферу из кислотонакопителя завода "Крымский Титан", нет, заявил заместитель начальника крымского управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Алексей Фридман.

В Армянске 4 сентября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

"Согласно критериям оценки чрезвычайной ситуации, которые утверждены приказом, нет необходимости введения режима чрезвычайной ситуации. Остаемся в том режиме, который у нас сейчас утвержден", — сказал Фридман на заседании оперативного штаба в Армянске.

В свою очередь Аксенов подчеркнул, что власти республики делают максимально все возможное, чтобы локализовать ситуацию.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

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