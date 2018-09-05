"Крымский Титан" останавливает производство в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Полная остановка производства предприятия "Крымский Титан" произойдет 9 сентября, сообщил в ходе оперативного совещания в Армянске директор завода Андрей Акулов.
"Мы планово останавливаем производственный процесс. Из восьми печей пять еще в работе, к 8 сентября останавливается еще одна печь, остаются в работе четыре, 9 сентября останавливаются четыре, все печи", — сказал Акулов.
О загрязнении атмосферы на севере полуострова стало известно в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции"). Сам кислотонакопитель, ранее пополнявшийся днепровской водой, за последние годы значительно обмелел.
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