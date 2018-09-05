"Крымский Титан" останавливает производство в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Полная остановка производства предприятия "Крымский Титан" произойдет 9 сентября, сообщил в ходе оперативного совещания в Армянске директор завода Андрей Акулов.

В Армянске во вторник было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Было приятно решение о приостановке работы завода "Крымский титан" на две недели. Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.

"Мы планово останавливаем производственный процесс. Из восьми печей пять еще в работе, к 8 сентября останавливается еще одна печь, остаются в работе четыре, 9 сентября останавливаются четыре, все печи", — сказал Акулов.

О загрязнении атмосферы на севере полуострова стало известно в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции"). Сам кислотонакопитель, ранее пополнявшийся днепровской водой, за последние годы значительно обмелел.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>