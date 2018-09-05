В Тюмени столкнулись автобус и самосвал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с самосвалом в Тюмени, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, авария произошла в 13:13 по местному времени (11:13 мск) на перекрестке улиц Чекистов и 50 лет Октября. "Произошло ДТП между автобусом и самосвалом. Через четыре минуты сотрудники МЧС прибыли на место и произвели отключение аккумулятора от автомобиля, также провели осмотр на утечку горюче-смазочных материалов самосвала. По предварительным данным, пострадали три человека", – сказала собеседница агентства.

Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина сообщила РИА Новости, что одному пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте, еще двое после осмотра медиков отказались от госпитализации.