Суд оставил под домашним арестом пресс-секретаря Роскомнадзора

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста двум бывшим чиновникам Роскомнадзора — пресс-секретарю Вадиму Ампелонскому и советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александру Весельчакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, фигуранты останутся под домашним арестом до 3 октября. Сам Весельчаков не присутствовал на заседании в связи с нахождением на стационарном лечении.Расследование уголовного дела завершено.
Ампелонского обвиняют в двух преступлениях по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата"), а Весельчакова — в восьми. По делу проходит также начальник правового управления Роскомнадзора Борис Единин, ему продлен домашний арест до 3 октября.
Все фигуранты не признают свою вину.
Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Объем материалов уголовного дела составляет более 100 томов.