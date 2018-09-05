Суд оставил под домашним арестом пресс-секретаря Роскомнадзора

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление домашнего ареста двум бывшим чиновникам Роскомнадзора — пресс-секретарю Вадиму Ампелонскому и советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александру Весельчакову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Таким образом, фигуранты останутся под домашним арестом до 3 октября. Сам Весельчаков не присутствовал на заседании в связи с нахождением на стационарном лечении.Расследование уголовного дела завершено.

Ампелонского обвиняют в двух преступлениях по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата"), а Весельчакова — в восьми. По делу проходит также начальник правового управления Роскомнадзора Борис Единин, ему продлен домашний арест до 3 октября.

Всем троим предъявлено обвинение. Сумма растраты составляет порядка 6 миллионов рублей. Ранее указанным экс-чиновникам Роскомнадзора было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму в 23 миллиона рублей. Следствие изменило квалификацию преступления. Еще одна фигурантка дела — Анастасия Звягинцева — находится под подпиской о невыезде, а также еще более 10 человек, однако их статус неизвестен.

Все фигуранты не признают свою вину.

Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Объем материалов уголовного дела составляет более 100 томов.