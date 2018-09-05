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Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве полицейского в Москве

Сюжет:
Убийство полицейского в московском метро (16)
(обновлено: 14:05 05.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОбвиняемый в убийстве полицейского на станции метро Курская в Москве Нурлан Мурлатов на заседании Черемушкинского районного суда Москвы. 5 сентября 2018Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро Курская в Москве Нурлан Мурлатов на заседании Черемушкинского районного суда Москвы. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 2 месяца арестовал обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро Курская в Москве Нурлан Мурлатов на заседании Черемушкинского районного суда Москвы. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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У обвиняемого в убийстве полицейского в метро нашли футболку в "крови"

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Нурлану Муратову меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 3 ноября", — огласила решение судья Зинаида Никиточкина.

В качестве защитника обвиняемого выступил адвокат по назначению. Муратов отказался давать комментарии журналистам до судебного заседания, в ходе процесса он общался с судом при помощи переводчика. Позже выяснилось, что мужчина получил гражданство РФ в 2008 году, но до сих пор в полной мере не овладел русским языком.

В своем ходатайстве следователь Роман Демченко попросил суд заключить обвиняемого под стражу на 2 месяца, отметив, что Муратов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и не проживает по месту регистрации. Его позицию поддержал прокурор.

Сам подсудимый попросил суд назначить ему более мягкую меру пресечения. "Я возражаю против ходатайства следствия. Находясь на свободе, я никуда не скроюсь, буду приходить на все следственные действия", — заявил он через переводчика.

Адвокат поддержал позицию своего подзащитного, отметив, что у следствия нет прямых доказательств причастности Муратова к преступлению. Он заключил, что обвиняемый является свидетелем преступления, но никак не убийцей.

42-летний мужчина обвиняемый в убийстве полицейского в метро
© Фото : Кадр из видео СК РФ
Предполагаемому убийце полицейского в московском метро предъявили обвинение

Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро "Курская". По версии следствия, уроженец Киргизской Республики Нурлан Муратов выстрелил в 23-летнего сотрудника полиции 4 отдела УВД на Московском метрополитене Андрея Райского, который от полученных травм скончался. Подозреваемый был задержан. Как заявил источник РИА Новости, по предварительным данным, 43-летний мужчина выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову. Сам задержанный своей вины не признает, отмечая, что "никаких выстрелов он не совершал". По словам источника, ранее не судимый обвиняемый работал на крупной кондитерской фабрике "Рот Фронт" оператором. Старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова в свою очередь отметила, что в ходе обыске по месту жительства мужчины была изъята футболка "со следами, схожими с кровью".

В настоящее время ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь полицейского. Мужчине грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия.

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