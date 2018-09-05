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Происшествия

На Урале зафиксировали второе за сутки‍ землетрясение

Сюжет:
Землетрясение на Урале (20)
(обновлено: 14:07 05.09.2018)
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© Фото : администрация Катав-Ивановского муниципального районаПанорама города Катав-Ивановска в Челябинской областиПанорама города Катав-Ивановска в Челябинской области
© Фото : администрация Катав-Ивановского муниципального района

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. В Челябинской области произошло второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 4,4, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зарегистрировали в 12:27 по местному времени. Очаг располагался на глубине двух километров в 133 километрах от Уфы и в 21 километре на юго-восток от Катав-Ивановска, где сегодня ночью произошло первое землетрясение.

В региональном МЧС заявили, что проверяют эти данные, так как сейчас поступает противоречивая информация. Кроме того, Институт геофизики Уральского отделения РАН направил в ведомство письмо, в котором говорится о возможном однократном афтершоке. В нем также отмечается, что повторные сильные подземные толчки маловероятны. 

​Сейчас в регионе работает оперативный штаб, который занимается проверкой зданий. Позднее состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

Землетрясение на Урале

В ночь на среду в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска зафиксировали землетрясение. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени. Очаг залегал на глубине десяти километров. Погибших и пострадавших нет.

Позднее в Катав-Ивановском районе ввели режим ЧС.

Землетрясение ощущалось и в других регионах. Так, жители Башкирии более тысячи раз звонили в экстренные службы. Повреждений зданий и сооружений на территории республики не выявили. В свою очередь, власти Свердловской области также заявили, что подземные толчки не принесли разрушений.

Последнее заметное землетрясение на Урале было осенью 2015 года, тогда магнитуда составила 4,1.

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Происшествия
Комментарии
11 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Почрямба Печтольда
Ох уж этот Челябинск. То метеориты летают, то землетрясения.
13:14
05.09.2018
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jekkony
Накапливается энергия в земле,чтобы высвободиться на противоположной стороне,в Йелустоуне.
12:45
05.09.2018
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