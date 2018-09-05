ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. В Челябинской области произошло второе за сутки землетрясение. Его магнитуда составила 4,4, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зарегистрировали в 12:27 по местному времени. Очаг располагался на глубине двух километров в 133 километрах от Уфы и в 21 километре на юго-восток от Катав-Ивановска, где сегодня ночью произошло первое землетрясение.

В региональном МЧС заявили, что проверяют эти данные, так как сейчас поступает противоречивая информация. Кроме того, Институт геофизики Уральского отделения РАН направил в ведомство письмо, в котором говорится о возможном однократном афтершоке. В нем также отмечается, что повторные сильные подземные толчки маловероятны.

На Урале произошло землетрясение: никто не пострадал, но толчки магнитудой 5,5 чувствовались в Челябинске, Уфе и Екатеринбурге. МЧС начало проверку повреждений зданий и инфраструктуры https://t.co/lam4t2N2Yp pic.twitter.com/daBf9G5ugl — Ильсур Шагалиев (@shagaliev97) 5 сентября 2018 г.

​Сейчас в регионе работает оперативный штаб, который занимается проверкой зданий. Позднее состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

Землетрясение на Урале

В ночь на среду в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска зафиксировали землетрясение. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени. Очаг залегал на глубине десяти километров. Погибших и пострадавших нет.

Позднее в Катав-Ивановском районе ввели режим ЧС.