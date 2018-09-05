Следователи начали проверку после ДТП с грузовиком в Подмосковье

На месте ДТП на 137 км трассы М-1 Беларусь в населенном пункте Цуканово. 5 сентября 2018

На месте ДТП на 137 км трассы М-1 Беларусь в населенном пункте Цуканово. 5 сентября 2018

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следователи в Подмосковье начали проверку после того, как пассажирский микроавтобус столкнулся с перевернувшимся грузовиком, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

Авария случилась в среду утром по Минскому шоссе дальше Можайска, на 137-м километре трассы у поселка Цуканово. Пострадавших отвезли в Можайскую центральную районную больницу.

"Пятого сентября 2018 года на 137-м километре трассы М-1 в Можайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в результате которого погиб один человек и девять пострадали… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, опрокинулся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в салоне которого находилось 15 человек.