В Марий Эл лось стал причиной ДТП с двумя погибшими

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Марий Эл из-за выскочившего на дорогу лося, двое водителей погибли, сообщили РИА Новости в ГИБДД МВД по республике.

Массовое ДТП произошло во вторник в 20.40 между Казанским и Кокшайским трактом, где столкнулись автомобили "Газель", ВАЗ-21099 и "Мерседес"-молоковоз.

"Один из автомобилей врезался в лося, вышедшего на дорогу, а затем машину отбросило на два других авто. В результате два человека погибли. К сожалению, подобные аварии в Марий Эл — явление не редкое. У нас республика лесная, лосей много. Самый опасный период — начало лета, когда подрастают лоси-первогодки и начинают гулять где попало, и сентябрь, когда у лосей начинается гон и они ходят по лесам и переходят через трассы", — рассказали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

По информации Марийской аварийно-спасательной службы, при столкновении погибли водители "Газели" и молоковоза. Травмы получили пассажиры ВАЗа, в том числе ребенок.

"Кабина "Газели" была оторвана и сильно деформирована, доступа в кабину не было, гидравлическим инструментом разжали кабину. Водитель "Газели" погиб на месте. "Мерседес"-молоковоз был перевернут, кабина сильно смята, доступа в кабину не было. Водитель погиб на месте. Жену и ребенка из автомобиля ВАЗ-99 оправили на скорой помощи с легкими ушибами, водитель не пострадал", — сообщили спасатели.