Удальцов прекратил сухую голодовку

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, находящийся под арестом, прекратил сухую голодовку, сообщила в среду журналистам его супруга Анастасия Удальцова.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, после чего он перестал принимать воду и пищу. Из-за этого он уже три раза попадал в больницу.

"Друзья, сегодня 22 дня как Сергей Удальцов находится под арестом. Но есть и хорошие новости. Вчера в связи с плохим самочувствием и неудовлетворительными показателями, с которыми его выписали в понедельник из больницы, он начал пить, но голодовку прекращать не планирует", — сообщила журналистам в среду Удальцова.

Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбывал четыре с половиной года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.