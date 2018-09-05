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Происшествия

На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Землетрясение на Урале (15)
(обновлено: 11:38 05.09.2018)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фотоСейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В районе Уральских гор произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени (01:58 мск). Эпицентр находился на территории Катав-Ивановского района. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Землетрясение не повлияло на работу атомных предприятий "Росатома".

Ситуация на Урале

В среду ночью от жителей Челябинской области в экстренные службы из-за землетрясения поступило более 600 звонков, сообщил РИА Новости министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Как рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря главы Катав-Ивановского района Людмила Пильникова, в результате подземных толчков получили повреждения получили 12 детских садов и школ.

В Катав-Ивановском районе ввели режим ЧС. При этом системы водоснабжения, электроэнергии и в целом коммунальное хозяйство в районе работают в штатном режиме.

Эвакуация потребовалась городской больнице, где нашли трещины. Жителей Катав-Ивановска, которым требуется экстренная госпитализация, отправляют в Усть-Катав.

​Председатель местного совета депутатов Галина Федосеева уточнила, что в трех пятиэтажных домах на улице Степана Разина образовались трещины, в Стройгородке в трех домах аналогичная ситуация, а в одном из них ширина трещин — два-три сантиметра.

В школах отменили занятия, в детских садах родителей попросили по возможности забрать детей домой, но во всех дошкольных учреждениях работают дежурные группы, сообщила Федосеева.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить последствия произошедшего землетрясения. В случае необходимости пострадавшим окажут помощь.

Толчки также ощущались и в других регионах. Так, жители Башкирии более тысячи раз звонили в экстренные службы. Повреждений зданий и сооружений на территории республики не выявили.

В свою очередь, в Свердловской области также заявили, что землетрясение не принесло разрушений. МЧС осмотрели территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Информации от жителей этих муниципальных образований не поступало.

Свидетельства очевидцев

Как пишет председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева в сети "ВКонтакте", в одном из двухэтажных домов образовались трещины, аналогичная ситуация сложилась в центральной больнице.

"Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло", — отметила она, насчитав одиннадцать толчков.

По ее словам, люди выбегали на улицу.

"В Уфе, как пишет в личку один из блогеров, тоже трясло — провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц", — добавила Федосеева.

Позднее представитель горадминистрации Уфы опровергла эту информацию.

В свою очередь, по свидетельствам жителей Уфы, подземные толчки четко ощущались в столице республики. В ночь на среду горожане заметили, как из-за подземных толчков в квартирах трясутся посуда, люстры и мебель, но многие списали это на сквозняк или особенности домов.

"Мы живем в центре, в новом доме на улице Свердлова. Я проснулась ночью от звона хрустальной люстры и бра. Решила, что дочь уснула, не закрыв окно, и это происходит из-за сквозняка. Но окна были закрыты. Тогда я не подумала, что это землетрясение, просто уснула, не выяснив причину", — поделилась впечатлениями с РИА Новости жительница Уфы Зульфия Тукаева.

По словам другого жителя города из микрорайона Дема, из-за толчков в квартире двигалась мебель.

"Ночью проснулись, потому что стеклянный шкаф начал двигаться, затряслись чашки, которые были в висячем положении в мойке. Дом у нас старый, подумали, что половицы расшатаны. А утром узнали, что в Уфе было настоящее землетрясение", — рассказал агентству житель города Иван.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Любовь Гришаева
В школьные годы на уроке географии нам говорили, что Уральские горы очень старые, в этих местах не могут быть землетрясений. И впервые услышала о происшедшем землетрясении сегодня. Ошиблась география.
11:40
05.09.2018
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