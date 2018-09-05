Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Можайском районе

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Десять человек госпитализированы в Можайскую больницу после ДТП в Подмосковье, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Микроавтобус столкнулся с грузовой автомашиной в среду утром на федеральной автодороге М-1 в Можайском районе Московской области, по данным представителя экстренных служб Подмосковья, один человек погиб.

"В результате ДТП в Можайском районе один человек погиб, ещё двенадцать пострадали. Десять участников происшествия госпитализированы в Можайскую больницу, четверо из них в тяжелом состоянии. Ещё двое от госпитализации отказались. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь", — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.