В Югре сотрудник ДПС сбил насмерть велосипедиста

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ДПС в городе Нягани (ХМАО), который насмерть сбил велосипедиста, сообщил Следственный комитет РФ.

Следователи изучают видео смертельного наезда сотрудников ДПС на велосипедиста в г. Нягани (ХМАО).



Возбуждено уголовное дело, допрашиваются очевидцы ДТП. Изучаются записи видеорегистратора, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы

🎥 https://t.co/cfn2CwlLK8 pic.twitter.com/ctKpn7e8YC — Следственный комитет (@sledcom_rf) 5 сентября 2018 г.

"Третьего сентября в городе Нягани (ХМАО) в результате наезда автомобиля ГИБДД погиб 33-летний велосипедист. Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают сотрудников полиции и очевидцев ДТП, изучают записи видеорегистратора. По делу назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.