В 15 муниципальных образованиях Урала ощутили землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 ощущалось на территории 15 муниципальных образований Челябинской области и Башкирии, обследование инфраструктуры и объектов жилого фонда продолжается, сообщил РИА Новости в среду представитель МЧС России.

"Очаг землетрясения магнитудой 5,9 находился на глубине 10 километров в 6,5 километра южнее населенного пункта Лемеза Катав-Ивановского района Челябинской области. Землетрясение ощущалось силой до 4 баллов на территории 12 муниципальных образований Челябинской области и трех муниципальных образований Башкирии", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по состоянию на 06.00 мск среды, повреждений зданий и сооружений не выявлено, обследование продолжается.

"От населения поступило более 1100 звонков", — отметил представитель ведомства, добавив, что во взаимодействии с органами местного самоуправления организована работа оперативных штабов и оперативных групп, к обследованию территорий привлечены более 110 человек и 40 единиц техники.