В Свердловской области не зафиксировали разрушений после землетрясения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Повреждений и разрушений на территории Свердловской области после землетрясения, которое произошло ранним утром в среду в районе Уральских гор, не зафиксировано, сообщили в среду в региональном главке МЧС.

По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 3.58 по местному времени (1.58 мск), находился на территории Катав-Ивановского района Челябинской области. Очаг залегал на глубине 10 километров.

"По факту произошедшей сейсмической активности в Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области и операторам "Системы 112" поступили 4 звонка: 1 звонок поступил из Каменска-Уральского и 3 звонка из Екатеринбурга", – говорится в сообщении. По адресам обратившихся выехали группы МЧС и осмотрели здания и прилегающие к указанным адресам территории, повреждений не обнаружено, отметили в ведомстве.

Отмечается, что МЧС были осмотрены территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Информации от жителей этих муниципальных образований не поступало, колебания земной поверхности не ощущались.

В Свердловской области повреждений в результате челябинской сейсмоактивности не зафиксировано

https://t.co/RFhQnt81up pic.twitter.com/iOgiI8rKTU — МЧС СО (@firepress1) 5 сентября 2018 г.

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"Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано. Оснований для беспокойства жителей Свердловской области нет", – уточнили в МЧС.