На Минском шоссе в Подмосковье произошло крупное ДТП

Место ДТП на 137 км трассы М-1 Беларусь в населенном пункте Цуканово. 5 сентября 2018

Место ДТП на 137 км трассы М-1 Беларусь в населенном пункте Цуканово. 5 сентября 2018

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. На Минском шоссе в Подмосковье произошла крупная авария, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Один человек погиб, еще двенадцать пострадали.

Всех пострадавших отвезли в Можайскую центральную районную больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двум участникам ДТП госпитализация не потребовалась.

ДТП произошло на 137-м километре трассы М-1 в населенном пункте Цуканово, лоб в лоб столкнулись микроавтобус и фура.

По чьей вине произошла авария, пока неясно. При этом в пресс-службе ГУМВД по Московской области рассказали, что "микроавтобус врезался в перевернувшийся двумя минутами ранее КамАЗ".