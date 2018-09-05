В Краснодаре нашли пропавшего девятилетнего мальчика

КРАСНОДАР, 5 сен — РИА Новости. Пропавший в Краснодаре в понедельник девятилетний мальчик найден возле парка Галицкого и стадиона "Краснодар", сообщает управление СК по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что поздним вечером вторника в полицию от жительницы Краснодара поступило сообщение, что ее сын Вадим Бондаренко ушел из дома около 7.00 мск 3 сентября и до сих пор не вернулся. Полиция организовала оперативно-розыскные мероприятия. Следственный комитет начал проверку. По данным следственного ведомства, мальчик ушел в понедельник вечером, утром вторника вернулся домой, взял деньги из копилки и опять ушел. До этого, 27 августа, он также уходил на ночь, не сообщив матери, куда, оказалось, что он ночевал у ее подруги дома.

Утром в среду управление СК по Краснодарскому краю сообщило, что мальчик был найден возле стадиона "Краснодар" и парка Галицкого.

"Сегодня рано утром мальчика обнаружили живым сотрудники полиции возле парка по улице Восточно-Кругликовской. В настоящее время школьника доставляют к следователю СК по краю для опроса. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Парк площадью более 22 гектаров был заложен около стадиона ФК "Краснодар" владельцем клуба и стадиона, а до недавнего времени и розничной сети "Магнит", краснодарским миллиардером Сергеем Галицким в сентябре 2017 года.