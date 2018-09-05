Жители Уфы рассказали о ночном землетрясении

УФА, 5 сен — РИА Новости. Жители Уфы в ночь на среду заметили, как из-за подземных толчков в квартирах трясутся посуда, люстры и мебель, но многие списали это на сквозняк или особенности домов.

В ночь на среду на севере Челябинской области, в 133 километрах от Уфы произошло землетрясение.

"Мы живем в центре, в новом доме на улице Свердлова. Я проснулась ночью от звона хрустальной люстры и бра. Решила, что дочь уснула, не закрыв окно, и это происходит из-за сквозняка. Но окна были закрыты. Тогда я не подумала, что это землетрясение, просто уснула, не выяснив причину", — поделилась впечатлениями с РИА Новости жительница Уфы Зульфия Тукаева.

Люстры шатались. Да и Уфа ближе к эпицентру в Катав-Ивановске, чем Челябинск pic.twitter.com/RIsq8m7vUw — Новости. Как есть (@nourlnews) 5 сентября 2018 г.

​По словам другого жителя города из микрорайона Дема, из-за толчков в квартире двигалась мебель.

"Ночью проснулись, потому что стеклянный шкаф начал двигаться, затряслись чашки, которые были в висячем положении в мойке. Дом у нас старый, подумали, что половицы расшатаны. А утром узнали, что в Уфе было настоящее землетрясение", — рассказал агентству житель города Иван.

Председатель Совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева написала на своей странице в сети "ВКонтакте", что в Уфе "провалилась земля и асфальт на одной из центральных улиц".

Землетрясение на Урале

В ночь на среду в семи километрах северо-западнее Катав-Ивановска зафиксировали землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,5. Подземные толчки зафиксировали в 03:58 по местному времени. Очаг залегал на глубине десяти километров. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС Башкирии с жалобами на подземные толчки ночью поступило 560 звонков от жителей Уфы, Белорецкого и Салаватского районов.

Последнее заметное землетрясение на Урале было осенью 2015 года, тогда магнитуда составила 4,1.