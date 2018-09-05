Тайфун "Джеби" спровоцировал сход грязевых потоков на Сахалине

Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье. 4 сентября 2018

Сотрудники МЧС во время проведения аварийно-восстановительных работ в Приморье. 4 сентября 2018

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Участок транссахалинской магистрали закрыли в среду на Сахалине из-за пришедшего в регион тайфуна "Джеби", сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД России.

"С 14.30 (06.30 мск) решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Южно-Сахалинск – Оха (от города Макарова до села Лермонтово)", — пояснил сотрудник ведомства.

По его словам, ограничение введено до улучшения погоды и создания условий для безопасного движения транспорта.

В Сахалинском регионе ДВЖД РИА Новости рассказали, что около 50 грязевых потоков сошли на перегон между станциями Заозерное и Вахрушево в Поронайском районе.

"Дождевые потоки из мусора и грязи сошли на участки путей на данном перегоне. Движение разрешено только спецпоездам с путейцами и техникой, которые работают над устранением аварийных мест. В некоторых местах водопропускные трубы забиты мусором, поэтому вода вышла на железнодорожные пути. В настоящее время аварийные бригады очищают трубы от мусора и грязи", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сход грязевых потоков стал причиной отмены поездов дальнего следования. "Пассажирские поезда по маршруту Южно-Сахалинск — Ноглики — Южно-Сахалинск пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий", — сообщили РИА Новости в пассажирской компании "Сахалин".