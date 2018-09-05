В Краснодаре пропал девятилетний мальчик

КРАСНОДАР, 5 сен — РИА Новости. Пропал девятилетний мальчик в Краснодаре, по факту исчезновения проводится проверка, сообщает управление СК по Краснодарскому краю.

Ранее региональный главк МВД сообщал, что поздним вечером вторника от жительницы Краснодара поступило сообщение о том, что ее сын Вадим Бондаренко ушел из дома около 7.00 мск 3 сентября и до сих не вернулся. Полиция организовала оперативно-розыскные мероприятия. В среду утром в полиции сообщили о передаче дела в Следственный комитет.

"Мальчик ушел 3 сентября вечером, утром 4-го вернулся домой, взял деньги из копилки и опять ушел. До этого, 27 августа, он также уходил на ночь, не сообщив матери, куда, потом оказалось, что он ночевал у ее подруги дома. Ребенок учится в третьем классе… Проводится проверка", — сообщили в среду в управлении СК по Краснодарскому краю.