В Хабаровском крае сборщик ягод отбился от гималайского медведя

ХАБАРОВСК, 5 сен — РИА Новости. Медведь напал на сборщика ягод из поселка Кругликово в Хабаровском крае — мужчина жив, медведя ищут охотоведы, сообщил РИА Новости в среду начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края Юрий Колпак.

"Со слов пострадавшего, он собирал ягоды в тайге, и на него напал гималайский медведь. Мужчина ранил медведя ножом, и тот убежал. Мы проверяем эту информацию, туда направлены наши инспекторы и охотоведы. Место пострадавший описал на словах, следов какой-либо борьбы или крови специалисты там не обнаружили. Раненого медведя не нашли. Держим ситуацию на контроле", — сказал Колпак.

По его словам, врачи подтвердили, что раны на теле пострадавшего соответствуют ранам, которые может оставить медведь. Сейчас мужчина уже выписан из больницы.

Собеседник уточнил, что происшествие случилось на прошлой неделе.

"О медведях, которые выходили бы в села в том районе, угрожали людям, информации не поступало. Но у нас есть разрешение на отстрел хищника. Если вдруг понадобится это сделать, мы готовы", — сказал он.

По данным министерства, с начала этого года в крае произошло более 80 конфликтных ситуаций с участием диких животных, из них 27 с участием амурского тигра, 25 — с бурыми медведями, 23 — с гималайскими. Нападение на человека случилось только один раз — с участием гималайского медведя. В большинстве случаев крупные хищники появлялись вблизи поселков, были зарегистрированы и случаи нападения тигров на собак.

Ранее сообщалось, что случаи выхода медведей к населенным пунктам в Хабаровском крае происходят ежегодно. В 2017 году в крае было зарегистрировано более 45 таких случаев, более 20 медведей застрелили. Так, в августе 2017 года на окраине Николаевска-на-Амуре был застрелен медведь, который отобрал миску у дворовой собаки и ел кашу. В 2016 году медведица пришла в село Казакевичево на границе с Китаем и захмелела, наевшись забродивших груш на огороде местной жительницы. Медведицу отвезли в лес. В 2015 году полицейские застрелили медведя, который проник в торговый центр в Хабаровске, а после направился в жилой массив.

Массовый выход медведей к людям специалисты связывают с недостатком кормовой базы в лесах, а также большой численностью косолапых.